Einbruch in Einkaufsmarkt

Abtsgmünd-Untergröningen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in den Einkaufsmarkt an der Aalener Straße eingebrochen. Der Einbruch wurde von den ersten Beschäftigten am Morgen entdeckt. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die Einbrecher über einen Lagerraum ins Gebäude kamen. Von dort gelangten sie in den Verkaufsraum, wo sie einen Geldwechselautomaten und einen Zigarettenautomaten aufbrachen und den jeweiligen Inhalt entwendeten. Die Polizei in Abtsgmünd bittet unter der Telefonnummer (07366) 96660 um Hinweise. Wer hat im Tatzeitraum Beobachtungen rund um den Tatort gemacht?

zurück © Gmünder Tagespost 02.12.2016 13:18