Unverletzt nach Überschlag

Unfall Der 27-jährige Fahrer eines BMW fuhr am Freitag gegen 11.30 Uhr von Göggingen nach Schechingen. In einer Linkskurve kam er wohl infolge eines Fahrfehlers nach rechts ins Bankett. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle, so dass sich das Auto aufstellte und überschlug. Der Mann stieg unverletzt aus dem auf dem Dach liegenden Auto. Sachschaden: 2500 Euro. Foto: tom

zurück © Gmünder Tagespost 02.12.2016 15:28