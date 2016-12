Vermisster wieder daheim

Aufatmen bei Polizei und Rettungskräften: Wie die Polizei soeben mitteilt, ist der 24-Jährige, nach dem intensiv gesucht worden war, wohlbehalten wieder daheim. Am Samstagmorgen war sogar mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach ihm gesucht worden. Laut Polizei war der junge Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag aufdem Heimweg mit seinen Freunden in Streit geraten und davongerannt. Als ermorgens noch nicht zu Hause eingetroffen war, verständigten diebesorgten Eltern die Polizei. Da eine hilflose Lage zu vermuten war,startete die Suche, zu der zeitweise auch ein Polizeihubschraubereingesetzt war.

Während der Suche stellte sich heraus, dass der

Vermisste in der Nacht in die Stauferklinik eingeliefert worden war,

die er jedoch mittlerweile wieder verlassen durfte.