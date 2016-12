Polizeieinsatz Pöbler muss über Nacht ins Kittchen

Schwäbisch Gmünd. Mehrere Schlägereien beschäftigten die Polizei in der Gmünder Innenstadt in der Nacht auf Samstag. Bei einem Einsatz wurden Polizeibeamte durch einen bis dahin Unbeteiligten massiv beleidigt und angepöbelt. Da er weiterhin den Einsatz störte, wurde er zum Polizeirevier Schwäbisch Gmünd gebracht, wo er auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen wurde.

zurück © Gmünder Tagespost 03.12.2016 13:43