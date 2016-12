Anna Rupprecht jetzt Weltcup-Sechste

Anna Rupprecht vom SC Degenfeld ist derzeit Deutschlands beste Skispringerin. Die 19-Jährige landete nach ihren furiosen 3. Platz zum Weltcupauftakt in Lillehammer am Samstag erneut in den Top Ten. Mit Weiten über 89,5 und 91 Metern belegte sie Rang neun und liegt damit auf dem sechsten Platz in der Weltrangliste. Damit war sie erneut beste Deutsche. Ihre Teamkameradin Carina Vogt schloss nach Rang 13 am Freitag am Samstag auf Rang 12 (85,5 und 90 Meter) ab. Die Olympiasiegerin von Sotschi 2014 haderte vor allem mit dem Anlauf. Wie schon tags zuvor war es ihr erster Sprung, der ihr zunächst Rang 16 bescherte. Im zweiten Durchgang arbeitete sie sich dann noch auf Platz 12 vor. Es war ein Sprung, mit dem sie sich unter die Top Ten platziert hätte. „Natürlich ist sie mit diesem Ergebnis ein bisschen unzufrieden“, erklärte Bundestrainer Andreas Bauer. Im Vergleich zur Drittplatzierten Daniela Iraschko-Stolz sei Carina Vogt etwas langsamer in der Anlaufspur gewesen. „Das hat ihr drei, vier Meter gekostet.“ Die Gründe dafür sieht Bauer am Schliff des Skiers.

„Die Saison hat erst begonnen. Ich bin zuversichtlich für den weiteren Verlauf“, sagte Bundestrainer Andreas Bauer, der sich vor allem über die mannschaftliche Geschlossenheit seiner Athletinnen freute. Alle sechs DSV-Springerinnen waren unter den Top 20 zu finden.

Dass Anna Rupprecht in ihrem erst zweiten Weltcupjahr nach Rang 3 am Freitag am Samstag als beste Deutsche gleich wieder in die Top Ten gesprungen ist, freute Bauer besonders. Die 19-jährige SCD-Athletin zeichnet vor allem ihre Absprungstärke aus. „Was für ein geiler Tag!!! Erster Weltcup der Saison und ich lande auf dem 3. Platz. Bin super glücklich“, postete sie auf Facebook am Freitagabend – und legte am Samstag mit Platz neun gleich noch einmal nach. Das bedeutet in der aktuellen Gesamt-Weltcupwertung den sechsten Platz. „Das ist fantastisch und für sie ein Riesenerfolg“, lobte Bauer die Junioren-Weltmeisterin von 2015. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und versuche beim nächsten Weltcup in Russland meinen guten Start in die Saison fortzusetzen“, freut sich auch die Athletin selbst.

Anna Rupprecht führt damit das interne Weltcup-Ranking im deutschen Team an, das sich als mannschaft zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer sehr geschlossen präsentierte. Alle sechs Springerinnen hatten sich für das zweite Springen am Samstag qualifiziert und sind unter die besten 20 Teilnehmer aus mittlerweile 17 Nationen gesprungen.

Auch wenn der Bundestrainer bei allen noch „kleinere Fehler“ gesehen hat, blickt er guter Dinge auf die kommenden Springen. „Ich bin sehr optimistisch, dass in diesem Jahr noch einige Erfolge herauskommen werden.“