Funkenflug setzt Garage in Brand Als ein Mann in seiner Garage Metall bearbeitete, kam es zu Funkenflug. Dieser löste einen Brand aus.

Königsbronn. Zum Glück gerieten nur Altpapier und das Gebälk einer Garage in Brand, als am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr ein 55-Jähriger ein Metallteil bearbeitete und dabei Funkenflug entstand. Die Feuerwehren aus Zang und Königsbronn waren mit ca. 30 Mann schnell zur Stelle, so dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Die Wohnung über der Garage und das angebaute Wohnhaus blieben unversehrt. Für die Bewohner bestand keine Gefahr. Über den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

