Spektakulatius bringt Weihnachtliches für die Ohren in der Limeshalle Hüttlingen

Konzert Neue und alte Weihnachtssongs, vielfältig und humorvoll interpretiert – die Band Spektakulatius brachte die Konzertbesucher in der Limeshalle in Hüttlingen mit ihrem swingenden Advent in Weihnachtsstimmung. Für das Ambiente sowie Imbiss und Getränke sorgte der Liederkranz Hüttlingen. Am kommenden Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, spielt Spektakulatius ein weiteres Konzert in der Salvatorkirche in Aalen. Tickets gibt es bei Opel Spiegler, der Tourist-Info Aalen und bei den Pfarrbüros Salvator und St. Maria. Foto: hag

zurück © Gmünder Tagespost 04.12.2016 11:43

Mehr zum Thema Alle Artikel des Vereins Liederkranz Eintracht Hüttlingen 1851