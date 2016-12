Einbruch in Fahrradgeschäft durch Zeugen verhindert

. Kurz vor ein Uhr beobachtete ein Zeuge in der Nacht zum Montag zwei Männer, die sich an einem Fahrradgeschäft in der Oberen Bahnstraße zu schaffen machten. Einer der beiden Tatverdächtigen flüchtete zu Fuß und wurde vom Zeugen verfolgt, der ihn allerdings nach einigen Metern in der Dunkelheit aus den Augen verlor. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die beiden Männer bereits in das Gebäude eingedrungen waren und dort den Diebstahl von Fahrrädern vorbereitet hatten.

Der bei der Flucht beobachtete Einbrecher ist zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung. Eine Beschreibung des zweiten Mannes liegt nicht vor. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher ein Fahrzeug, vermutlich einen Transporter oder einen Lkw, bereitgestellt hatten.

Wem in der Nacht von Sonntag auf Montag ein solches Fahrzeug im Bereich Gewerbegebiet Obere Bahnstraße/Stuttgarter Straße und Seitenstraßen aufgefallen ist, möge dies der Polizei mitteilen. Auch Personen, die um die Tatzeit herum, vor allem bei ihrer Flucht gegen ein Uhr, zu Fuß im fraglichen Bereich unterwegs waren, sind für die Polizei von Interesse. Alle Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.