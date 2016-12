Anrufe von falschen Polizisten Acht Frauen im Gmünder Raum betroffen Vor einigen Wochen waren mehrere Fälle von Anrufen falscher Polizisten in Heubach gemeldet worden. In den vergangenen Tagen kamen nun laut Polizeiangaben Anzeigen aus dem Raum Schwäbisch Hall und Schwäbisch Gmünd dazu.

Schwäbisch Gmünd. Am Sonntagabend rief ein Mann, der angeblich beim Bundeskriminalamt tätig ist, bei insgesamt acht Frauen an, die alle im Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd wohnen. Bei den Telefonaten bat der Anrufer um Auskunft über Wertgegenstände, die in den jeweiligen Wohnungen aufbewahrt werden. Außerdem wies er die Frauen an, Türen und Fenster zu schließen, da Einbrecherbanden unterwegs seien. Die Angerufenen durchschauten alle das fadenscheinige Auftreten und gaben keine Auskünfte. Alle taten das Richtige: auflegen und Anzeige erstatten. Diese Anrufermasche beschränkt sich nicht auf den Ostalbkreis, sondern hat Reichweite weit darüber hinaus. Ein damit zusammenhängender Schaden ist derzeit im hiesigen Zuständigkeitsbereich nicht bekannt.

