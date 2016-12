Viel Rauch im Keller Kleiner Brand in Hussenhofen



Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen. Zu einem Einsatz sind die Feuerwehrleute der Innenstadt-Abteilung und der Abteilung Hussenhofen am Montag gegen 12 Uhr in Hussenhofen ausgerückt. In einem Einfamilienhaus brannte in einem Keller ein Kondensator einer Kellerlampe. Dabei bildete sich viel Rauch. Die Feuerwehrleute suchten mithilfe einer Wärmelampe den Kellerraum nach dem Brandherd ab, mussten aber nicht löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand nur geringer Sachschaden. (me/ Foto: Tom)

