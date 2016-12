Jugendliche bedrängen Passantin

. Ein Polizeibeamter beobachtete am Montagmittag bei einer Routinestreife durch die Innenstadt, wie zwei Jugendliche eine ältere Frau angingen. Die beiden bettelten die Frau gegen 12 Uhr offensichtlich zunächst verbal an. Als die Frau ablehnend reagierte, gingen sie die Frau körperlich an. In diese Handlung griff der Polizeibeamte ein und nahm die beiden zur Identitätsfeststellung fest. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden um zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche handelt, die in Aalen einen festen Wohnsitz haben. Das berichtet die Polizei.

Gegen die beiden wird nun wegen aggressiven Bettelns ermittelt. In Aalen ist erlaubt, passiv um Spenden zu betteln. Aggressives Betteln ist laut Stadtverordnung verboten. Um hier zielgerichtet gegen solche Aggressionen gegen die Innenstadtbesucher vorgehen zu können, bittet die Polizei um zeitnahe Verständigung. Hinweise werden unter (07361) 5240 entgegen genommen. Sollten akute Übergriffe stattfinden, ist auch die Verständigung der Polizei unter der Notrufnummer 110 möglich.