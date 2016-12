Hilfsbereitschaft durch Trickdiebstahl übel ausgenutzt

Die Hilfsbereitschaft einer 74 Jahre alten Frau aus Heubach wurde am Montagnachmittag übel vergolten. Eine unbekannte Frau bettelte bei der Bewohnerin um Wasser und Brot. Währenddessen entwendete ein Mittäter Schmuck.

. Gegen 15.45 Uhr läutete eine unbekannte Frau bei ihr und bat um eine Spende. Als die 74-Jährige dies ablehnte, erzählte die Frau, dass sie Diabetikerin sei und fragte nach einem Glas Wasser. Diesen Wunsch wollte die ältere Dame nicht ablehnen und ging in die Küche. Hierbei ließ sie die Wohnungstüre angelehnt. Unvermittelt stand nun die Unbekannte hinter ihr in der Küche und bat zusätzlich um ein Stück Brot; auch diesem Wunsch kam die Frau laut Polizeibericht nach. Während dieser Zeit nutze ein Mittäter die Gelegenheit, ging in die Wohnung und entwendete mehrere Schmuckstücke.

Der Dieb, der beim Betreten der Wohnung von einem Nachbarn gesehen wurde, verließ die Wohnung über den Balkon des Schlafzimmers wieder. Die Frau wurde auf eine Größe von etwa 1,65 Meter und ein Alter zwischen 28 und 30 Jahren geschätzt. Sie hatte dunkle, lange Haare mit Mittelscheitel und sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war sie mit einem grauen Parka, einer grauen Hose und Turnschuhen. Hinweise auf diese Personen bitte an den Polizeiposten Heubach, Telefon 07173/8776.