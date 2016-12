Feuerwehreinsatz wegen schmorender Lampe Kein Sachschaden Mit insgesamt 22 Mann rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Montagvormittag zu einem vermeintlichen Brand aus.

Schwäbisch Gmünd. In einem Gebäude in der Straße Im Lachgang nahmen Anwohner gegen 11.40 Uhr starken Schmorgeruch wahr und verständigten die Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt werden, dass der Kondensator einer Lampe im Keller zu Schmoren angefangen hatte. Die Lampe wurde vom Strom genommen; ein Sachschaden entstand laut Polizeiangaben nicht. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen mit drei Sanitätern in den Einsatz geschickt worden.

© Gmünder Tagespost 06.12.2016

