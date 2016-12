Beim Abbiegen Jungen erfasst Elfjähriger unverletzt Ein Elfjähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg unterwegs, als ihn ein Auto erfasste. Der Junge stürzte, blieb aber vermutlich unverletzt.

Schorndorf. Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin bog am Montag gegen 13 Uhr von der Aichenbachstraße nach rechts in die Silcherstraße ab. Dabei erfasste sie einen elfjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den parallel verlaufenden Geh- und Radweg befuhr. Dieser kam zu Fall blieb aber wohl unverletzt. Das teilt die Polizei mit. Vorsorglich kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung um den Buben. An dessen Fahrrad entstand geringer Sachschaden, das Auto blieb unbeschädigt.

