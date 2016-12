Radfahrer gegen Pkw Großes Glück hatte ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Auto in der Paradiesstraße.

Schwäbisch Gmünd. Ein 17-jähriger Radfahrer war am Dienstagnachmittag auf dem Gehweg der Paradiesstraße unterwegs. Als ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 15.50 Uhr über den Gehweg in die Straße einfuhr, fuhr ihm der Radfahrer gegen die Motorhaube. Am Auto entstand laut Polizei Sachschaden, der Radler blieb unverletzt.

