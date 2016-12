Zusammenstoß auf der Kreuzug Autofahrer fährt bei Rot über die Ampel

Aalen. Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 20.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend ereignete. Kurz nach 19.30 Uhr bog ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf, von der Gartenstraße kommend, nach links in die Fackelbrückenstraße ab. Dabei missachtete er laut Polizei das für ihn geltende Rotlicht, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit demMercedes einer 50-jährigen Fahrerin kam, die geradeaus in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Sie wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt.

