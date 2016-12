Polizeibericht Einsatz wegen Gas-Geruchs

Schwäbisch Gmünd. Nachdem Anwohner in der Georg-Stütz-Straße am Mittwoch Gasgeruch gemeldet hatten, alarmierte die Leitstelle vorsorglich Feuerwehr sowie Rettungsdienst. 13 Kräfte der Feuerwehr waren kurz nach 11 Uhr mit einer technischen Einheit vor Ort und suchten mit Messgeräten nach einem möglichen Gasleck in der Umgebung. Nachdem die Geräte glücklicherweise keinen Ausschlag zeigten, gab es Entwarnung.

