Europa-Kalender 2017 jetzt erhältlich

Wettbewerb Die schönsten Motive von Baustilen in Europa war ein Fotowettbewerb des Landratsamts überschrieben. Die besten sind jetzt in einem Kalender abgedruckt. Das Foto zeigt die Preisträger. Der Europa-Kalender ist, solange der Vorrat reicht, kostenlos in den Landratsämtern erhältlich. Foto: privat

