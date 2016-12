Unfall vermieden - Auto kaputt Auto gerät auf glatter Straße ins Schleudern Auf rund 4500 Euro wurde der Schaden von der Polizei geschätzt, den eine 29-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag davontrug, nachdem es ihr gelang, einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu vermeiden.

Mögglingen. Die Frau war gegen 12 Uhr auf der Böbinger Straße unterwegs, als ihr Honda kurz nach dem dortigen Bahnübergang auf winterglatter Straße ins Schleudern geriet. Um nicht unkontrolliert in den Gegenverkehr zu fahren, lenkte sie ihr Auto nach rechts gegen den Bordstein. Dabei prallte das Auto in die Leitplanke und kippte zur Seite um. Am Fahrzeug entstand dabei Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro, die anderen 500 Euro Schaden entstanden an der Leitplanke.

© Gmünder Tagespost 08.12.2016 08:42

