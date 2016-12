Bäume in Bahnhofstraße verfault

Baumpflege Die Stadt Heubach hat im Sommer sämtliche Bäume erfasst. Je nach Zustand muss im Zweifel die Säge ran. Am Donnerstag waren Bäume im Park in der Bahnhofstraße fällig. Sie waren innen verfault und mussten aus Sicherheitsgründen weg, sagt Bürgermeister Frederick Brütting. dav/Foto: me

