Falsche Polizisten vor der Tür

Falsche Polizisten am Telefon oder sogar an der Haustür – solche Betrugsfälle gab es in Bartholomä, Heubach und Gmünd in den vergangenen Monaten öfter. Die angeblichen Beamten wollten meist wissen, wo die Angerufenen ihre Wertsachen aufbewahren. Ein Schaden war dabei bisher nicht entstanden.

Das hat sich jetzt mit einem Fall in Crailsheim geändert: Ein angeblicher Herr Spieß der Kripo Crailsheim meldete sich am Dienstag bei einer 93-jährigen Dame. Er teilte ihr mit, dass in ihrer Straße zwei Einbrecher festgenommen wurden. Er bat die Seniorin nachzusehen, ob bei ihr alles in Ordnung sei.

Kurz darauf klingelte eine männliche, etwa 30-jährige, schlanke Person mit Hornbrille, grauer Basecap, grauer Anorak, Jeans, schwarze Handschuhe mit auffällig roten Flecken bei der 93-Jährigen.

Der Mann ließ sich von der Dame den Schmuck und anschließend eine versteckte Geldkassette zeigen. Der Anrufer blieb die ganze Zeit über am Telefon und lenkte die Dame zusätzlich ab, berichtet die Polizei. In einem unbeobachteten Moment entwendete der zweite Täter mehrere tausend Euro aus der Geldkassette.

Nachdem der zweite Täter die Wohnung verließ, überprüfte die Seniorin ihre Geldkassette und stellte den Diebstahl fest.

Was die Polizei empfiehlt:

Kein echter Polizist würde je wissen wollen, wo die Wertsachen aufbewahrt werden, betont ein Sprecher auf Nachfrage. Die Polizei empfiehlt, auf keinen Fall fremde Menschen ins Haus zu lassen, selbst wenn diese einen angeblichen Polizeiausweis dabei haben. „Selbst wenn wir in die Wohnung wollten, brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss.“

Also: Keine angeblichen Polizisten hereinlassen und im Zweifel selbst bei der örtlichen Polizeistelle nachfragen und rückversichern.

Hinweise zu dem aktuellen Fall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer (07951) 4800 entgegen.