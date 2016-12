Hausfrau als Seriendiebin unterwegs 20 Diebstähle gehen vermutlich auf das Konto einer 46-Jährigen aus Aalen Eine 46-jährige Frau aus einer Aalener Teilgemeinde steht im Verdacht ab Sommer dieses Jahres binnen drei Monaten zwanzig Diebstähle quer durch den Landkreis verübt zu haben.

Aalen. Laut Polizei hat die Frau insgesamt über 5000 erbeutet. Die Diebin ging meist mit derselben Arbeitsweise in Einkaufsmärkten von Schwäbisch Gmünd bis Ellwangen zu Werke. Sie suchte Gelegenheiten, in denen Kunden für kurze Augenblicke ihre Handtaschen in ihren Einkaufswagen unbeaufsichtigt ließen. Mit den erbeuteten EC-Karten kam die Diebin in zwei Fällen auch an die dazugehörige PIN und konnte so an Geldautomaten weitere Beute machen.

Ins Netz der Ermittler ging die 46-Jährige letztendlich, als sie bei einem Diebstahl in Ellwangen auf frischer Tat ertappt wurde. In detaillierter Ermittlungsarbeit konnte die Ellwanger Polizei eine Beweiskette zusammenführen, die dazu führte, dass die Staatsanwaltschaft Ellwangen einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss erwirken konnte. Bei der Durchsuchung wurden weitere Beweismittel, insbesondere auch viele der gestohlenen Geldbörsen, aufgefunden und beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

