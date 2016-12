Auto brennt aus Verkehrsteilnehmer löschen Feuer Andere Verkehrsteilnehmer zeigten tatkräftigen Einsatz, als sie ein brennendes Auto bei Böbingen bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschten.

Böbingen. Wirtschaftlicher Totalschaden an einem Peugeot entstand am Donnerstagvormittag, als das Fahrzeug kurz vor 12 Uhr wegen eines technischen Defekts in Brand geriet. Der Fahrer des Peugeot hatte das Feuer bemerkt und sein Auto rund 300 Meter vor Böbingen am Straßenrand angehalten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten weitere Verkehrsteilnehmer laut Polizeibericht den Brand gelöscht.

