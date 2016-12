Rollerfahrer bei Unfall verletzt Autofahrerin übersieht Zweiradfahrer Eine Autofahrerin hat einen Rollerfahrer übersehen und erfasste ihn. Der Mann musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Iggingen. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend ereignete, musste ein 59-jähriger Rollerfahrer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz nach 20 Uhr bog eine 61-Jährige mit ihrem Seat am Verteiler Iggingen / B 29 nach links in Richtung Böbingen ab. Das berichtet die Polizei. Dabei übersah sie den von links kommenden Zweiradfahrer und erfasste diesen mit ihrem Auto, wodurch der Rollerfahrer zu Boden stürzte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

