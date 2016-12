Weihnachtsgeschenke warten auf Abholung

Die Aktion „Gmünder machen Wünsche wahr“ macht es möglich, dass auch bedürftige Menschen eine Freude an Weihnachten haben. Vom 26. November bis 6. Dezember konnten sich Bürgerinnen und Bürger am Wunschbaum der Aktion Familie im Rathaus eine Wunschkarte abmachen und erfüllen. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Wünsche erfüllt. Über 680 Geschenke warten nun im großen Sitzungssaal im Rathaus auf Abholung. Die Geschenke-Ausgabe ist am Montag, 12. Dezember, von 9 Uhr bis 17 Uhr sowie am Dienstag, 13. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr. Foto: privat

zurück © Gmünder Tagespost 09.12.2016 12:01