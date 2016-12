Baum schlagen und Gutes tun

Aalen

Wer hat noch keinen Christbaum? Wer wünscht sich sehnlichst einen frisch geschlagenen, der an Weihnachten seinen würzigen Nadelduft im Zimmer verbreitet? „Kein Problem“, sagen wir von der SchwäPo-Aktion Advent der guten Tat. Denn auf der Plantage von Christbaumkulturen Dangelmaier in Waldhausen kann jeder seinen Baum selbst aussuchen und schlagen. Und zwar an diesem Adventswochenende, Samstag und Sonntag zwischen 9 und 16 Uhr in der Plantage am Eichwald. Und das Beste: Jede Blautanne kostet 19 Euro – davon kommen 2,50 Euro der SchwäPo-Hilfsaktion Advent der guten Tat und damit bedürftigen Menschen hier, in und um Aalen, zugute.

Oder fehlt Ihnen noch ein kleines Weihnachtsgeschenk? Armbänder als Geschenk selbst fädeln und gleichzeitig für Advent der guten Tat spenden kann man in der Oase Atelier & Kreativwerkstatt in der Langertstraße 72 in Aalen.

Am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 17. Dezember von 11 bis 15 Uhr, zeigt Brigitte Wengenmayr in ihrem Atelier in der Langertstraße 72, wie Mineralsteine, Halbedelsteine, Glasschliffperlen kombiniert mit anderen Materialien zum Schmuck-Geschenk werden. Die Hälfte der Kursgebühr, die zwischen 5 und 15 Euro liegt, entfällt zugunsten Advent der guten Tat.

Anmeldung unter Tel. (07361) 790237 oder mobil 0152 / 33632963.