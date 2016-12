Vorfahrt nicht beachtet Unfall auf der Klösterlestraße

Schwäbisch Gmünd. Als eine 32-jährige Ford-Fahrerin am Freitag gegen 19.45 Uhr auf der Klösterlestraße in Schwäbisch Gmünd an der Kreuzung mit der Uferstraße nach links abbiegen wollte, übersah sie den Opel einer entgegen kommenden 33-jährigen Fahrerin, teilt die Polizei mit. Der Ford und der Opel stießen zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 10.12.2016 09:39