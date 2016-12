TSB setzt sich gegen Blaustein durch Handball, BW-Oberliga Im letzten Heimspiel des Jahres holte der TSB Gmünd einen souveränen Sieg. Gegen den TSV Blaustein setzten sich die Gmünder Handballer mit 36:29 durch.

Die Gmünder Heimmannschaft legte gegen die Gäste aus Blaustein von Beginn an vor. Noch vor der Halbzeitpause folgte eine hartumkämpfte Phase, der TSV glich das ein ums andere Mal aus und konnte mit einer 19:18-Führung in die Halbzeit ziehen. Nach der Pause war der TSB aber wieder am Drücker und erzielte Treffer um Treffer. Letztlich setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Hieber mit 36:29 durch. Die meisten Tore für den TSB erzielte Aaron Fröhlich mit 11 Treffern.

