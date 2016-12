Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Schwäbisch Hall. Mit schweren Verletzungen musste eine Frau am Sonntagvormittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 43-Jährige betätigte gegen 8.45 Uhr selbst den Notruf und löste den Einsatz der Rettungskräfte sowie Polizei in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in einer Seitenstraße im Schwäbisch Haller Stadtzentrum aus, teilen die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Aalen mit. Die Schwerverletzte wurde durch einen Notarzt sowie Sanitäter am Tatort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn aufgenommen.