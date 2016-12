Einkaufen und genießen Feuerzangenbowle Auf Einkaufsabend am 22. Dezember folgt Umtrunk.

Schwäbisch Gmünd. Der Handels- und Gewerbeverein HGV lädt Händler, Kunden, Anwohner und Besucher am Donnerstag, 22. Dezember, einen Tag nach dem Ende des Gmünder Weihnachtsmarkts, zur Feuerzangenbowle auf den oberen Marktplatz ein. Zum traditionellen Getränk zum Genießen unter freiem Himmel gibt es den Filmklassiker mit Heinz Rühmann am Großbildfernseher zu sehen. Feuer in Holzblöcken soll für die entsprechende Stimmung sorgen, kündigt HGV-Eventmanagerin Simone Klaus an. Zuvor wollen die Händler den Kunden Gelegenheit geben, in Ruhe Geschenke kaufen zu gehen. Beim „Last Christmas Shopping“ ohne Zeitdruck in bis 21 Uhr geöffneten Geschäften.

zurück © Gmünder Tagespost 11.12.2016 14:49