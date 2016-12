Anna Rupprecht: Verdacht auf Kreuzbandriss

Skispringen, Weltcup in Nischni Tagil

Skispringerin Anna Rupprecht ist bei ihrem letzten Sprung beim Weltcup in Nischni Tagil gestürzt und hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Bundestrainer Andreas Bauer befürchtet Schlimmstes: Es besteht Verdacht auf Kreuzbandriss. Und das, wo es so gut lief für die 19-Jährige: Rupprecht hatte beim Saisonauftakt in Lillehammer als Dritte für die erste deutsche Podestplatzierung seit Februar 2015 gesorgt.