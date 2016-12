Räderdiebstähle am Autohaus

. Ein Autohaus in der Spraitbacher Straße wurde am frühen Sonntagmorgen zum Ziel von Dieben. Unbekannte entwendeten zwischen zwei Uhr und 8.15 Uhr von insgesamt neun Fahrzeugen der Hersteller Nissan und Ford die Aluminiumräder. Der Wert der Räder wird von der Polizei auf rund 17 000 Euro beziffert. Da die Fahrzeuge von den Unbekannten nach dem Diebstahl auf den Bremsen abgestellt wurden, entstand an diesen zudem Sachschaden, der in seiner Höhe noch nicht beziffert werden kann.

Hinweise auf die Diebe, die zum Abtransport der Räder ein entsprechend großes Fahrzeug oder Anhänger nutzen mussten, werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen genommen.

Auch bei einem Autohaus im Gewerbegebiet Benzfeld wurden in der Nacht auf Sonntag an mindestens zwei Fahrzeugen die Räder entwendet. Auch in diesem Fall wird um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen gebeten.