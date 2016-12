Einbruch in Praxis Bargeld gestohlen Ein Einbrecher entwendete eine Kaffeekasse aus einer Praxis. Dabei verwüstete er jedoch auch die Räumlichkeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Bettringen. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag gelangte ein Unbekannter über das Treppenhaus in ein Gebäude in der Weilerstraße. Hier hebelte die Eingangstüre zu einer Praxis auf, durchwühlte in den Räumlichkeiten sämtliche Behältnisse und entwendete die Kaffeekasse mit einem kleinen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 2000 Euro beziffert.

zurück © Gmünder Tagespost 12.12.2016 09:50

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte