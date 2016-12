Überfall auf Gmünder Total-Tankstelle Raub Ein bislang unbekannter Täter hat die Total-Tankstelle in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd überfallen und die Angestellte mit einer Pistole bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. Von Marie Enßle

Schwäbisch Gmünd. Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd die Total-Tankstelle überfallen. Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter betrat gegen 4 Uhr die Tankstelle. Er bedrohte die 43-jährige Angestellte mit der Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die Angestellte der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Täter zu Fuß mit dem aus der Kasse erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang erfolglos. Zu der Zeit seien mutmaßlich sehr wenige Menschen in dem Bereich in Gmünds Westen unterwegs gewesen, höchstens Autofahrer, sagt Polizeisprecher Rudolf Bihlmaier. „Der Zeugenaufruf ging soeben raus.“

Laut einer vorliegenden Personenbeschreibung soll der Täter etwa 1,85 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll mit einer schwarzen Baseball-Kappe, einem roten Schal mit weißer Schrift (VfB-Fanschal), einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeanshose und hellen Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, die zur Klärung des Überfalls beitragen könnten, soll sich an die Kriminalpolizei in Aalen wenden, Tel. (07361) 5800. Insbesondere von Bedeutung sei es laut Kriminalpolizei, ob Personen oder Fahrzeuge unmittelbar vor oder nach dem Überfall beobachtet wurden.

Der letzte Tankstellen-Überfall im Gmünder Raum ist noch gar nicht so lange her. Ein bewaffneter Täter hatte am 19. November die HEM-Tankstelle im Industriegebiet Gügling überfallen und den Angestellten verletzt. Gegen 21.45 Uhr betrat damals laut Polizeiangaben ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann die Tankstelle. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er laut Polizei einen geringen Geldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Oberbettringen. Der Angestellte war zuvor durch einen Schlag des Täters leicht verletzt worden. Neben mehreren Streifen der umliegenden Polizeireviere war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Tankstellen-Überfällen gibt, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Polizei-Sachbearbeiter prüften derzeit verschiedene Punkte, erklärt der Polizeisprecher. Bihlmaier: „Es wäre fatal, pauschal von einer Verbindung auszugehen.“ Den Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Blaufelder Straße in Crailsheim vom 7. April konnte die Polizei aufklären. Der Täter war ein 18 Jahre alter Crailsheimer. In einer Vernehmung räumte er die Tat ein. Die entscheidenden Hinweise lieferten damals mehrere Zeugenbefragungen. Der junge Mann hatte die Agip-Tankstelle überfallen, eine 48-jährige Angestellte mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Bargeldes gefordert. Wie sich herausstellte, handelte es sich in dem Fall um eine Wasserspritzpistole.

