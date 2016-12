Mit den Alb-Guides die Schönheiten der Heimat kennenlernen

Wanderungen Der Arbeitskreis Alb-Guide Östliche Alb im Naturschutzbund Heidenheim bietet im Dezember Führungen in der Brenzregion und angrenzenden Landschaften an. Am Donnerstag, 29. Dezember, leitet Nabu-Alb-Guide Ernst Büchele eine 30-Kilometer-Tageswanderung über die Kuchalb. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr beim Parkplatz DAV-Hütte in Steinenkirch. Infos unter Tel. (07324)981273 oder (0177) 8787306. Am Freitag, 30. Dezember, spürt Nabu-Alb-Guide Ingeborg Schestag bei einer knapp zweistündigen Fackelwanderung durchs Ugental den Geheimnissen der Rauhnächte nach. Treffpunkt: 16.30 Uhr, Heidenheim, Wanderparkplatz Talhofstaße (Beginn des Ugentals) Info: Tel.: (0151) 59263127. Foto: privat

