Schräglage beim Ausparken

Weil ein Lkw-Fahrer in einem zu engen Radius in eine Straße einbog und der Anhänger über einen Stein fuhr, kippte der Auflieger schräg zur Seite. Helfer mussten den Anhänger wieder aufstellen. Es kam dadurch zu Staus im Straßenverkehr.

. In starke Schräglage geriet der Anhänger eines Lastzuges, als er am Dienstagmorgen aus einem Parkplatz an der Heidenheimer Straße ausfuhr. Der Fahrer bog in einem zu engen Radius auf die Straße ein, wodurch der Anhänger gegen sieben Uhr über einen Findling fuhr. Der mit Spülkörben von rund drei Tonnen Gewicht beladene Anhänger stand danach in starker Schräglage und wurde nur durch die Deichsel vor dem Umfallen bewahrt.

Durch zwei Stapler konnte der Anhänger schließlich wieder aufgerichtet werden, ohne dass Schaden entstanden wäre. Die Heidenheimer Straße war durch die Havarie zwischen Einmündung Ebnater Steige und Bahnhof für rund zwei Stunden blockiert. Der Verkehr lief während dieser Zeit über die Waldhäuser Straße und den Kirchenbuckel. Dabei kam es laut Polizeibericht zu Staus auf der Umfahrungsstrecke.