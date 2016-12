Geldbeutel gestohlen

Zeugen gesucht

In einem Lebensmitteldiscounter in der Straße An der Stauferklinik wurde am Montagmittag der Geldbeutel einer 83-jährigen Frau entwendet. Der Geldbeutel befand sich in der Handtasche der Geschädigten, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatte.