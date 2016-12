16-jähriger Motorradfahrer verletzt Auffahrunfall beim Abbiegen Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag zu. Das teilt die Polizei mit.

Heubach. Der Zweiradfahrer war auf der Mögglinger Straße unterwegs und übersah gegen 17.10 Uhr, dass vor ihm ein Audi anhielt, um nach links in die Friedrichstraße abzubiegen. Der Jugendliche zog sich beim Aufprall wohl Knochenbrüche zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

