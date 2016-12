Einbruch in Geschäft

. In der Nacht von Montag auf Dienstag drang ein Einbrecher über ein Bürofenster in ein Geschäft in der Schlossstraße ein. Im Büroraum öffnete er mehrere Schränke und entwendete einen kleinen Bargeldbetrag sowie zwei Notebooks. Anschließend begab er sich in den Kassenbereich des Geschäftes, wo er die dortigen Kassen aufbrach und Bargeld und Zigaretten unterschiedlicher Marken entwendete.

Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Heubach unter Telefon (07173) 8776.