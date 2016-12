Schwerverletzt nach Unfall Geschleudert Autofahrer kommt auf gerader Strecke bei Bartholomä von der Straße ab. Anja Müller

Bartholomä. Mit schweren Verletzungen musste ein Autofahrer am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war nach Angaben der Polizei gegen 18.15 Uhr auf der Geraden nach dem Amalienhof bei Bartholomä in Richtung Steinheim unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der 44-Jährige habe beim Gegenlenken sein Auto übersteuert, das daraufhin gegen den Betonsockel einer Leitplanke gestoßen sei und sich in der Folge mehrfach seitlich überschlagen habe und auf der Seite liegengeblieben sei. Der Fahrer habe sich s elbst aus seinem Auto befreien können, musste jedoch, wie sich später herausgestellt habe, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 1800 Euro. Die Straße war aus Richtung Steinheim bis 19.45 Uhr voll gesperrt, aus Richtung Bartholomä wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

