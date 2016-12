Einbruch in Geschäft

Die Heubacher Polizei hat neben dem bereits berichteten Einbruch in der Schlossstraße einen weiteren Einbruch in ein Geschäftshaus in der Hauptstraße aufgenommen.

. Dort brach der Täter ins Gebäude ein und gelangte so in das Treppenhaus, wo er versuchte, verschiedene Zugangstüren aufzubrechen. Nachdem er jeweils scheiterte, verließ er das Gebäude wieder. Wie der Einbruch in der Schlossstraße erfolgte auch dieser Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen den Öffnungszeiten. Der durch die Hebelversuche angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Heubach nimmt unter Telefon (07172) 8776 Hinweise und Beobachtungen in der Tatnacht entgegen.