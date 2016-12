Auffahrunfälle auf der B29

Zwei Auffahrunfälle ereigneten sich nahezu an derselben Stelle auf der B 29. Beim ersten entstand Sachschaden ihn Höhe von 20 000 Euro, beim zweiten Unfall kurz darauf sind es rund 40 000 Euro. Zudem wurde eine Frau leicht verletzt.

. Rund 40 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der B29 ereignete. Eine 76-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie auf Höhe Grunbach ein Stauende übersah. Sie fuhr in der Folge zunächst auf den Ford eines 24-Jährigen auf. Sie wurde danach nach rechts abgewiesen, prallte gegen das Heck des Audis eines 63-Jährigen und schließlich noch gegen die Front eines Lkw, der von einem 49-Jährigen gelenkt wurde.

Durch den Unfall wurde die B29 zunächst komplett blockiert. Der Verkehr wurde später halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, gegen 13 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei. Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau von etwa drei Kilometern Länge. Die Verursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem VW sowie am Ford entstand jeweils Totalschaden.

Bereits um kurz vor 11 Uhr ereignete sich laut Polizeibericht im selben Bereich ein Auffahrunfall, bei dem zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Ein 77-Jähriger Mercedes-Fahrer erkannte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 42 Jahre alte Volvo-Fahrerin abbremsen musste und fuhr auf. Es entstand bei diesem Unfall rund 20 000 Euro Sachschaden.