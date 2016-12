Zirkus gewonnen Verlosung Wer bei der GT-Telefonaktion Glück hatte.

Schwäbisch Gmünd. Groß war die Beteiligung an der Tagespost-Telefonaktion, bei der Karten für den Weihnachtszirkus zu gewinnen waren. Aber es konnten nur fünf Teilnehmer gewinnen. Das sind: Peter Schneider aus Gschwend, Margit Hasenrein aus Lorch, Michael Gutmann aus Mögglingen, Herta Schäfer aus Schwäbisch Gmünd und Siegfried Bauer aus Heubach. Die Gewinner können jeweils zwei Karten zu den Öffnungszeiten in der Schalterhalle der Tagespost in der Vorderen Schmiedgasse abholen.

