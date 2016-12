Polizei Bankräuber festgenommen

Winnenden. Nach dem Banküberfall in Winnenden vor zwei Tagen hat die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen am Mittwochnachmittag einen 19-jährigen Tatverdächtigen in Winnenden festgenommen. Er steht im dringenden Tatverdacht, die Bank am Montag überfallen zu haben. Aufgrund der offensiven Öffentlichkeitsfahndung waren bei der Kripo zahlreiche Hinweise eingegangen, die zur Festnahme des Kosovaren führten.

