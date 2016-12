Brücke über die Rems wird erst im kommenden Frühjahr fertig

Ortsumgehung Mögglingen Die Arbeiten für die Brücke über die Rems liefen bislang gut. Bei der Vergabe der Straßenbauabschnitte hatte es hingegen Verzögerungen gegeben, was nicht nur bei der Mögglinger Bürgerinitiative „B 29 raus“ für Unmut gesorgt hatte. Wie steht’s aktuell um die Brücke? Vergangenen Woche sei das Gelände rund um die Brücke an die neuen Höhenverhältnisse angepasst worden, sagte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Nachfrage. Die Abdichtungsarbeiten sowie das Einbauen der Asphaltschichten könnten wegen der tiefen Temperaturen aber nicht mehr in diesem Jahr gemacht werden. „Der Abschluss der Bauarbeiten wird somit im Frühjahr 2017 erfolgen.“ Text/Foto: dav

