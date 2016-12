Bahnübergang Walkstraße bis 17 Uhr gesperrt

Aalen. Der Bahnübergang Walkstraße in Richtung Burgstallstraße ist heute bis 17 Uhr gesperrt. Das bestätigt die Aalener Stadtverwaltung auf Nachfrage der SchwäPo.Der Grund: ein Rohrbruch. "Inzwischen kann man wieder von der Hochbrücke und der Alten Heidenheimer Straße her kommend rechts in die Walkstraße abbiegen in Richtung Burgstall", sagt Pressesprecher Ralf Abele. Allerdings: Aus Richtung Unterkochen kommend kann man von der Alten Heidenheimer Straße noch bis etwa 15 Uhr nicht links abbiegen in die Walkstraße. Der Verkehr wird in die Industriestraße umgeleitet. UW

