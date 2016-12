Einbruch in Elchingen

Zwischen 19 und 19.45 Uhr brachen am Freitag Unbekannte in ein Gebäude in Elchingen in der Hölderlinstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das komplette Haus, zwei Wohnungen und ein Geschäft. Was genau entwendet wurde ist der Polizei bislang noch nicht bekannt, da mehrere Bewohner nicht anwesend waren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim, Tel. (07326) 919001, entgegen.