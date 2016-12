Polizeibericht Wohnungseinbruch

Böbingen. Unbekannte brachen am Freitag zwischen 10 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eisenhalde ein. Die Täter versuchten zunächst über ein Fenster ins Gebäude einzudringen. Als dies misslang hebelten sie die nur ins Schloss gezogene Haustüre auf, durchsuchten sämtliche Räume und richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro an. Was genau entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter (07171) 3580, entgegen.

