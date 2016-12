Polizeibericht Pkw gestreift – weitergefahren

Alfdorf. Der bislang unbekannte Fahrer einer blauen Limousine bog am Freitag gegen 17.15 Uhr von der L 1154 nach links auf die L 1155 ein. Hierbei streifte er einen Audi, dessen 27 Jahre alter Fahrer gerade von der L 1155 auf die L 1154 in Richtung Lorch einbiegen wollte. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Pfahlbronn. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf (07181) 2040 sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zu dessen Fahrzeug machen können.

