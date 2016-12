Fahrer mit Hubschrauber gesucht

Die BMW-Notrufzentrale meldete am Samstagmorgen, kurz nach 4.30 Uhr, dass ein neuwertiger BMW X4 im Bereich der Siemensstraße im südlichen Industriegebiet von Böbingen verunglückt sei. In dem Fahrzeug wurden, laut Polizei, drei Airbags ausgelöst, worauf der BMW einen automatisierten Notruf absetzte. Eine sofort entsandte Streife fand den BMW auf der Beifahrerseite liegend an der Brücke über den Klotzbach, jedoch nicht den Fahrer.

Die Beamten konnten aufgrund der Auffindesituation micht ausschließen, dass der Fahrer eventuell herausgeschleudert wurde. Auch ein vorsorglich verständigter Rettungswagen suchte nach dem Fahrer. Zur Unterstützung wurde zudem ein Polizeihubschrauber hinzugezogen.

Der Fahrer konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Mann schließlich zuhause angetroffen werden. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich heraus, dass er alkoholisiert und zu schnell unterwegs war. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung neben der Brücke zum Klotzbach hinunter, wo sich der BMW auf die rechte Seite an einen Brückenpfeiler "lehnte". Der 33-jährige Fahrer konnte sich aus dem BMW selbst befreien und wurde nur sehr leicht verletzt.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der neuwertige BMW X4 erlitt bei der Aktion einen Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro.